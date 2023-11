''Camera Cafe. Nowe parzenie'' - nowa odsłona kultowego sitcomu już od 25 grudnia tylko w Playerze! 0

Kultowa Camera Cafe powraca w mistrzowskiej formie! Prawie dwadzieścia lat temu widzowie TVN pokochali ten serial i przez krzywe zwierciadło zajrzeli za kulisy „korpożycia”. A ono było gwarantem zabawnych wieczorów przed telewizorem. I nadal jest. Humor korporacyjny nigdy nie przestaje bawić, a wręcz przeciwnie – nabiera nowych kształtów i mocy! Szczególnie, kiedy jest na nowo parzony.

Camera Cafe to kultowy serial komediowy oparty na francuskim formacie. Łącznie powstało 78 odcinków, które zapoczątkowały modę na komedie opierające się na wiecznie żywym humorze korporacyjnym i przetarły szlaki swoim następcom. Polacy pokochali Camerę Cafe, a ta miłość, niezależnie od upływającego czasu, trwa do dziś. Obecne młode pokolenie – dzięki fragmentom scen w sieci – śmieje się przy tych samych dialogach, które przed laty bawiły ich rodziców. Idąc za ciosem, twórcy pierwszej odsłony postanowili o nim przypomnieć, ale w na nowo parzonym wydaniu.

Camera Cafe. Nowe parzenie zabiera nas za drzwi małej, lokalnej firmy znajdującej się w jednym z mniejszych miast na mapie Polski. Niezmiennie centrum wydarzeń pozostaje automat do napojów ciepłych stojący w głównym holu firmy. Miejscu, w którym dzieje się prawdziwe biurowe życie. To swego rodzaju „konfesjonał”, w którym bohaterowie poruszają tematy i dopuszczają się wyznań, o których nie chcą mówić głośno. Kogo widok w pracy przyśpiesza bicie serca? Czy chorobę weneryczną można złapać tylko podczas seksu? Nikt tak nie wysłucha i doradzi, jak maszyna oraz kolega stojący obok! Automat to także punkt w firmie, gdzie można odreagować, odbyć niezobowiązujący small talk czy na chwilę odpiąć wrotki. Ale trzeba uważać, żeby nie przeholować! W końcu Wielki Brat – szef – patrzy!

W firmie prym wiodą trzej panowie. Jacek (Mateusz Król) i Roman (Adam Bobik) – niekoniecznie pracownicy miesiąca, a do tego mężczyźni, którzy pozornie nadają na zupełnie różnych falach, a jednak są najlepszymi kumplami. Trio uzupełnia Jan (Michał Czernecki), czyli szef z wielkimi marzeniami, aspiracjami i jeszcze większym ego. Galerię osobowości małego przedsiębiorstwa dopełniają ich koledzy z pracy, jak również współpracownicy. To ekipa, przy której nuda nikomu nie zagrozi, a efektem ubocznym będzie tylko śmiech. I to w dużych dawkach!

W Camera Cafe. Nowe parzenie występują także Barbara Wypych, Bartłomiej Kasprzykowski, Rafał Maćkowiak, Szymon Roszak, Dominika Kluźniak, Mikołaj Chroboczka, Anna Szymańczyk, Marcin Miodek, Justyna Ducka oraz Radosław Kotarski.

Zdjęcia do nowej produkcji pod marką Player Original rozpoczęły się w połowie października w halach należących do TVN Warner Bros. Discovery w Sękocinie. Prace na planie potrwają do grudnia. Pierwszy sezon będzie się składał z 24 odcinków.

Premiera 25 grudnia w serwisie Player.pl

