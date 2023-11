Millie Bobby Brown kontra smok w zwiastunie filmu ''Dama'' 0

Netflix udostępnił pierwszą zapowiedź filmu Dama będącego połączeniem dwóch popularnych gatunków: fantasy i i akcji. W głównej roli występuje Millie Bobby Brown, młoda aktorka, która szerokiej publiczności dała się poznać w serialu Stranger Things i filmowej serii Enola Holmes.

fragment plakatu promującego film ''Dama''

Fabuła filmu skupia się wokół kobiety imieniem Elodie. To młoda kisiężniczka, która zgadza się poślubić przystojnego księcia Henryka z sąsiedniego królestwa. To zaaranżowane małżeństwo nie ma być jednak normalne. Ta królewska rodzina ma nikczemną tradycję. Elodie zwerbowana została jako ofiara, aby spłacić starożytny dług. Wrzucona do jaskini z ziejącym ogniem smokiem musi polegać na swoim sprycie i woli przetrwania.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

W rolach głównych występują Bobbie Brown, Robin Wright, Shohreh Aghdashloo, Nick Robinson, Ray Winstone, Ulli Ackermann, Brooke Carter i Angela Bassett. Scenariusz napisał Dan Mazeau mający na swoim koncie dziesiątą część Szybkich i wściekłych oraz Gniew tytanów. Za kamerą stanął zaś twórca 28 tygodni później – Juan Carlos Fresnadillo. Producentami są Joe Roth i Jeff Kirschenbaum.

Premiera filmu Dama w 2024 roku. Dokładna data zostanie dopiero ujawniona.

Źrodło: Netflix