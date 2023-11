Nawet będąc martwym można rozwiązywać zagadki. Zobacz zwiastun ''Martwych detektywów'' 0

Nawiedza Cię natrętny duch? Demon ukradł Ci najcenniejsze wspomnienia? Czym prędzej dzwoń po Martwych Detektywów. Netflix prezentuje pierwszy zwiastun serialu '’Martwi detektywi'’, produkcji opartej na komiksie DC autorstwa Neila Gaimana i Matta Wagnera.

Produkcja ta pierwotnie miała zadebiutować na platformie Max. Przestała ona jednak pasować do nowego pomysłu włodarzy serwisu na rozwój uniwersum DC i postanowili ją sprzedać. Tak serial trafił do Netflix.

Dwóch nastolatków Edwin Payne i Charles Rowland odnajduje się w krainie śmierci i nie cofnie się przed niczym, by trzymać się razem – choćby to miało oznaczać ucieczkę przez złymi czarownicami, a nawet Piekłem i Śmiercią we własnej osobie. Z pomocą jasnowidzącej Crystal i jej przyjaciela Niko, pracują nad rozwiązaniem najbardziej tajemniczych nadprzyrodzonych zagadek królestwa umarłych i śmiertelników.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W obsadzie serialu znajdują się George Rexstrew jako Edwin, Jayden Revri jako Charles, Kassius Nelson jako Crystal, Yuyu Kitamura jako Niko, Jenn Lyon, Briana Cuoco, Ruth Connell, Lukas Gage i David Iacono. Twórcy serialu to Steve Yockey i Beth Schwartz.

Martwi detektywi należą do uniwersum Sandmana. Bohaterowie Ci po raz pierwszy pojawili się w jednym z komiksów opowiadających o Sandmanie.

Premiera serialu w 2024 roku. Składa się na niego 8. odcinków.

Źrodło: Netflix