Michelle Yeoh i Justin Chien chronią swoją rodzinę w zwiastunie serialu ''Bracia Sun'' 0

Netflix prezentuje zwiastun serialu '’Bracia Sun'’ opowiadającego o świecie tajwańskich gangsterów, zemście i o tym, że od przeszłości nie da się uciec. Michelle Yeoh będzie zmuszona walczyć o swoją rodzinę.

Kiedy szef potężnej tajwańskiej triady zostaje zastrzelony przez tajemniczego zabójcę, jego najstarszy syn, legendarny morderca Charles „Chairleg” Sun (Justin Chien) udaje się do Los Angeles, aby chronić swoją matkę, Eileen (Michelle Yeoh) i naiwnego młodszego brata, Bruce’a (Sam Song Li), który do tej pory żył pod kloszem, nie znając prawdy o swojej rodzinie. Gdy najgroźniejsze społeczności Tajpej i nowa wschodząca frakcja zaczynają walczyć o dominację, Charles, Bruce i ich matka muszą wyleczyć rany spowodowane separacją i dowiedzieć się, co naprawdę oznaczają braterstwo i rodzina, zanim zabije ich jeden z ich niezliczonych wrogów.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Twórcami tej komedii akcji i dramatu rodzinnego są Brad Falchuk i Byron Wu. W obsadzie znajdują się się także Highdee Kuan, Joon Lee, Jenny Yang, Johnny Kou i Jon Xue Zhang.

Premiera serialu Bracia Sun już 4 stycznia 2024 roku. Składa się na niego 8. odcinków.

Źrodło: Netflix