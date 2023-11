Przezabawny kot Garfield powraca. Zobacz pierwszy zwiastun ''The Garfield Movie'' 0

Ikoniczny kot uwielbiający lasagne i nienawidzący poniedziałków powraca w całkowicie nowej odsłonie. Sony Pictures prezentuje zwiastun animowanego '’The Garfield Movie'’, produkcji w której to głosu tytułowemu zwierzakowi udziela Chris Pratt.

Garfield to światowej sławy kot domowy, który doczekał się już wielu filmów i seriali. Nie znosi on poniedziałków, kocha lasagne, spanie i nie nie robienie. W nadchodzącej produkcji przeżyje jednak ’’dziką’’ przygodę na świeżym powietrzu. Wszystko rozpoczyna się od nieoczekiwanego spotkania. Garfield natyka się na swojego dawno zaginionego ojca, brylującego na ulicy kota imieniem Vic. Garfield i jego psi przyjaciel Odie zmuszeni zostaną do porzucenia swojego idealnego życia, aby dołączyć do Vica w zabawnej grze o naprawdę wysoką stawkę.

W obsadzie głosowej filmu są także Samuel L. Jackson jako Vic, Hannah Waddingham, Ving Rhames, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Harvey Guillén, Brett Goldstein i Bowen Yang. Za kamerą The Garfield Movie stanął Mark Dindal, a pracował on na senariuszu autorstwa Paula A. Kaplana, Marka Torgove i Davida Reynoldsa.

Kinowa premiera tej rodzinnej animacji w przyszłym roku, a dokładnie 24 maja.

Źrodło: Sony Pictures, Comingsoon