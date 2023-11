Netflix poszerza uniwersum ''Terminatora''. Powstanie anime! 0

Podczas Geeked Week jedną z najciekawszych informacji jaką ogłosił Netflix jest plan na realizację serialu anime osadzonego w uniwersum Terminatora. Za projekt ten ma odpowiadać japońskie studio animacji Production IG.

Zapowiadany serial ogłoszony został pod tytułem Terminator: The Anime Series. Opublikowano także krótkie wideo ukazujące logo produkcji.

Fabuła serialu osadzona ma być w tym samym świecie co filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem. Poznamy jednak historie zupełnie nowych postaci.

Rok 2022: Od kilku dekad toczy się wojna pomiędzy ocalałymi ludźmi a nieskończoną armią maszyn. Rok 1997: Sztuczna Inteligencja znana jako Skynet zyskała samoświadomość i rozpoczęła wojnę przeciwko ludzkości. Pomiędzy przyszłością a przeszłością znajduje się żołnierz wysłany w przeszłość, aby zmienić losy ludzkości. Przybywa dokładnie do 1997 roku, gdzie jego zadaniem jest ochrona naukowca imieniem Malcolm Lee, który pracuje nad nową Sztuczną Inteligencją mającą być konkurencją dla Skynetu. Podczas, gdy Malcolm walczy z moralnymi konsekwencjami swojego dzieła, zaczyna ścigać go wysłany z przyszłości elektroniczny morderca – Terminator, który to na zawsze zmieni los jego trójki dzieci.

Mattson Tomlin został showrunnerem, producentem wykonawczym i scenarzystą. Zaś Masashi Kudo reżyseruje pierwszy animowany projekt w ramach tej serii.

