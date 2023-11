Amazon zainteresowany aktorskim filmem o He-Manie 0

Aktorski film o He-Manie '’Masters of the Universe'’ po raz kolejny ma szansę na realizację. Miał on już swoją drugą szansę po tym jak od Sony przejął go Netflix. Serwis jednak skasował projekt. Teraz zainteresował się nim Amazon.

Amazon MGM Studios jest obecnie w trakcie prowadzenia poważnych rozmów na temat realizacji filmu live-action o władcy Eternii. Jeśli negocjacje się powiodą i dojdzie do przejęcia projektu przez Amazona, to nadal zatrudnieni przy jego powstaniu będą reżyserzy i scenarzyści Adam Nee i Aaron Nee oraz Kyle Allen, który wcielić ma się w głównego bohatera.

Co więcej, producent i dyrektor wykonawczy Mattel, Todd Black, nalega, aby Masters of the Universe doczekało się szerokiej premiery kinowej.

Decyzja o skasowaniu filmu przez Netflix wynikała podobno z budżetu filmu, który miał wynieść, aż 200 milionów dolarów. Serwis nie chciał tyle wydawać. Myślicie, że projekt wreszcie dzięki Amazonowi doczeka się swojej aktorskiej wersji?

He-Man to Adam, książę Eternii, który po wypowiedzeniu słów ’’Na potęgę Posępnego Czerepu, mocy przybywaj’’, przemienia się w silnego wojownika, który to staje się ostatnią nadzieją dla krainy, którą włada. Musi ochronić Eternię przed potężnym i okrutnym Szkieletorem.

