Sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana przy biografii Edith Piaf 0

Legendarna francuska piosenkarka Edith Piaf stanie się bohaterem nowego filmu biograficznego. Przy jego realizacji wykorzystana zostanie sztuczna inteligencja, która odtworzy głos i wizerunek artystki, tak ogłosiło Warner Music Group.

Nie mający jeszcze swojego oficjalnego tytułu film ma rozgrywać się w Paryżu i Nowym Jorku od lat 20. do lat 60. XX wieku. Opowie on historię życia artystki oraz odkryje aspekty, które do tej pory był nieznane.

Film zapewni współczesne spojrzenie na historię Piaf, a uwzględnienie materiałów archiwalnych, występów scenicznych i telewizyjnych, materiałów osobistych i wywiadów telewizyjnych zapewni widzom autentyczne spojrzenie na najważniejsze momenty z życia piosenkarki stwierdzili przedstawiciele Warner Music Group.

Narratorem filmu będzie wygenerowana przez sztuczną inteligencję wersja Piaf, która wykorzysta jej podobieństwo i głos, aby zagłębić się w jej życie. Film będzie oparty na oryginalnym pomyśle pisarki i reżyserki Julie Veille, a scenariusz napiszą zarówno Veille, jak i Gilles Marliac.

Jej historia to opowieść o niesamowitej odporności, pokonywaniu zmagań i przeciwstawianiu się normom społecznym, aby osiągnąć cel wielkość – i to taką, która jest tak samo aktualna teraz, jak była wtedy. Naszym celem jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć w animacji i technologii, aby udostępnić ponadczasową historię widzom w każdym wieku powiedziała Veille.

Urodzona w 1915 roku Piaf była piosenkarką najbardziej znaną z wykonywania piosenek z gatunku kabaretowego i współczesnego chanson. Artystka często wymieniana jest jako jedna z najpopularniejszych francuskich śpiewaczek i performerów XX wieku. Jej najsłynniejsza piosenka to '’La Vie en Rose'’.

Źrodło: Variety