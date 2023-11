''Moana'' to kolejny projekt w kalendarzu Dwayne Johnsona

Dwayne Johnson znany też w filmowym świecie jako The Rock, to jeden z najbardziej zapracowanych i najlepiej zarabiających aktorów Hollywood. Obecnie na swoją premierę czeka z nim komedia akcji Red One, a kolejnym projektem w jakim weźmie udział będzie aktorski remake animacji Vaiana: Skarb oceanu.