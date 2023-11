Baśniowy klimat w spocie promującym film ''Wonka'' 0

Wonka to będzie wielkie kolorowe i muzyczne widowisko. Namiastkę tego otrzymaliśmy właśnie na krótkim spocie promującym produkcję, której fabuła inspirowana jest niezwykłym bohaterem z książki dla dzieci Roalda Dahla '’Charlie i fabryka czekolady'’.

fragment plakatu promującego film ''Wonka''

W spocie nareszcie ukazany został fragment jednego z muzycznych występów Timothee Chalameta w roli tytułowego cukiernika. Śpiewa on utwór '’Pure Imagination'', który pierwotnie wykonał Gene Wilder w adaptacji z 1971 roku. Materiał ten podkreśla także więź Willy'ego Wonki z matką. Najwyraźniej to ona pchnęła go w stronę realizacji czekoladowych marzeń.

Film opowiada o tym, jak największy na świecie wynalazca, magik i producent czekolady w nieprawdopodobny sposób stał się ukochanym Willy Wonką, którego znamy dzisiaj. To niezaprzeczalnie żywiołowe i pomysłowe wielkoekranowe widowisko pokaże widzom młodego Willy’ego Wonkę, pełnego pomysłów i zdeterminowanego, by zmienić świat dzięki swoim smakowitym wynalazkom. Udowadnia zarazem, że to, co najlepsze w życiu, zaczyna się od marzenia.

Reżyserowi filmu Paulowi Kingowi udało się zebrać iście gwiazdorską obsadę, w skład której oprócz Chalameta wchodzą Hugh Grant, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Jim Carter, Tom Davis, Simon Farnaby, Rich Fulcher oraz Sally Hawkins w roli matki Willy’ego.

Premiera filmu Wonka 15 grudnia.

Źrodło: Twitter