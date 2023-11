''The First Omen'' - pierwsze zdjęcie z prequela kultowego ''Omena'' 0

20th Century Studios zaprezentowało oficjalne pierwsze zdjęcie promujące film '’The First Omen'’. To psychologiczny thriller będący prequelem klasyka Richarda Donnera z 1976 roku.

Arkasha Stevenson reżyseruje nowy film, w którym młoda Amerykanka zostaje wysłana do Rzymu, aby rozpocząć życie w służbie Kościoła. Napotyka ciemność, która zmusza ją do kwestionowania własnej wiary i odkrywa przerażający spisek, który ma na celu doprowadzenie do narodzin wcielonego zła.

W rolach głównych występują Nell Tiger Free i to właśnie ją widzimy na poniższej fotografii, Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson i Bill Nighy.

Stevenson, Tim Smith i Keith Thomas napisali scenariusz na podstawie opowiadania Bena Jacoby’ego, a producentami są David S. Goyer i Keith Levine.

Oryginalny Omen przy budżecie wynoszącym 25 milionów zarobił ponad 60 milionów, co na tamte czasy było doskonałym wynikiem. Opowiada on historię amerykańskiego ambasadora, który wierzy, że jego pięcioletni syn jest ucieleśnieniem Antychrysta. Film doczekał się trzech sequeli oraz remake’a w 2006 roku, który to nie został jednak dobrze przyjęty.

Kinowa premiera The First Omen zaplanowana jest na 5 kwietnia 2024 roku.

Źrodło: Bloody Disgusting