''Cień i kość'' - Netflix kasuje serial po drugim sezonie

Serial Cień i kość powstały w oparciu o bestsellerową serię powieści Leigh Bardugo o Uniwersum Griszów został oficjalnie skasowany przez platformę Netflix. Dobrze oceniana produkcja doczekała się dwóch sezonów.

Informację o odwołaniu na swoim Instagramie podała sama Bardugo. W swoim poście wyraziła rozczarowanie tą wiadomością, zdradzając, że bardzo ją to dotknęło. Mimo to nadal jest bardzo wdzięczna obsadzie i ekipie za pracę nad serialem, a także dziękuje fanom, którzy wspierali jej książki i serial.

Powód kasacji nie został podany ani przez autorkę, ani przez streamer.

Fabuła serialu osadzona jest w rozdartym wojną świecie, a jego główną bohaterką jest osierocona w dzieciństwie Alina Starkov, szeregowa żołnierka, która odkrywa w sobie nadzwyczajną moc mogącą być kluczem do wyzwolenia jej kraju. Ogromne zagrożenie ze strony Fałdy Cienia wisi nad krajem, a Alina zostaje odcięta od wszystkiego, co znała do tej pory, aby odbyć szkolenie wojskowe jako żołnierka elitarnej armii władających magią griszów. Opanowanie nowych zdolności przychodzi jej z trudem i stopniowo zdaje sobie sprawę, że sojusznicy i wrogowie są dwiema stronami tej samej monety i nic nie jest tym, na co wygląda w tym niezwykłym świecie. Toczy się konflikt między niebezpiecznymi przeciwnikami, wśród których znajduje się także szajka charyzmatycznych przestępców. Przetrwanie będzie wymagało czegoś więcej niż tylko magii.

Los serialu Cień i kość podzieliły cztery inne produkcję. Są to same nowości, w tym trzy animacje. Kolejnych, drugich sezonów nie doczekamy się komediodramatu Glamorous i animowanych: Agent Elvis, Farzar i Kapitan Fall.

Źrodło: Instagram