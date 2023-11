''Egzorcysta. Wyznawca'' w przyszłym miesiącu trafi na Peacock 0

Po ponad miesiącu od kinowego debiutu horroru Egzorcysta. Wyznawca Peacock podał datę premiery filmu w streamingu. Produkcja ta należy do uniwersum zapoczątkowanego kultowym filmem Egzorcysta z 1973 roku.

Film na platformę Peacock trafi już 1 grudnia.

Egzorcysta: Wyznawca to film, za który odpowiadają studia Universal Pictures i Blumhouse. Okazał się on jednak klapą zarówno pod względem artstycznym, jak i finansowym. Przy budżecie wynoszącym 30 milionów dolarów zarobił on 133 miliony, co patrząc na kwotę jaką studia wydały na prawa do serii nie jest zadowalającym wynikiem. Jeśli wierzyć plotkom to Universal i Blumhouse wydały bagatela 400 milionów dolarów.

Dlatego też najprawdopodobniej pomimo otrzymania negatywnych recenzji Universal Pictures i Blumhouse nadal pracują nad planowaną kolejną częścią The Exorcist: Deceiver, która zadebiutuje 18 kwietnia 2025 roku. Nie jest jednak jasne, czy reżyser David Gordon Green powróci, aby sterować trójką.

Od śmierci ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti, Victor Fielding (Leslie Odom Jr.) samotnie wychowuje córkę, Angelę. Kiedy Angela (Lidya Jewett) i jej przyjaciółka Katherine (debiutantka Olivia O'Neill) znikają w lesie, aby powrócić trzy dni później, nie pamiętając, co się z nimi stało, uruchamia to łańcuch wydarzeń, które zmuszą Victora do konfrontacji ze złem. Zdesperowany, szukając pomocy, odnajduje Chris MacNeil (Ellen Burstyn).

