Opublikowana fotografia ukazuje nam stojącą w oknie Lily-Rose Depp. Bohaterka, w którą wciela się młoda aktorka jest przerażona, gdy unosi się nad nią cień hrabiego Orloka.

W rozmowie z Magazynem Empire na temat filmu Eggers powiedział:

Tak, to straszny film. To horror. To gotycki horror. I naprawdę myślę, że dawno nie było oldschoolowego filmu gotyckiego, który byłby naprawdę straszny. I myślę, że większość widzów tak właśnie uzna.

Eggers w swoim dziele zatrudnił hollywoodzkie gwiazdy. Angaże otrzymali m.in. Willem Dafoe, Bill Skarsgard jako hrabia Orlok, Nicholas Hoult, Emma Corrin i Lily-Rose Depp, a także Aaron Taylor-Johnson, Simon McBurney i Ralph Ineson.

To co o roli Skarsgarda mówi reżyser:

Powiem, że Bill zmienił się tak bardzo, że obawiam się, że może nie zyskać uznania, na jakie zasługuje, ponieważ po prostu… go tam nie ma. Chciał oddać cześć temu, kto był przed nim. To wszystko jest bardzo subtelne. Ale myślę, że najważniejsze jest to, że jest jeszcze bardziej ludowym wampirem. Moim zdaniem wygląda jak martwy szlachcic i to w sposób, w jaki nigdy nie widzieliśmy, jak wyglądałby i był ubrany prawdziwy martwy szlachcic.