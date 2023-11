''Zaprzysiężeni'' zakończą się 14. sezonem 0

Nadchodzący 14. sezon policyjnego serialu Zaprzysiężeni stacji CBS będzie ostatnim. Stacja ogłosiła, że finałowa seria będzie składać się z osiemnastu odcinków, których emisja podzielona zostanie na dwie części.

Premiera pierwszych dziesięciu odcinków odbędzie się 16 lutego przyszłego roku na antenie CBS i w serwisie Paramount+. Pozostałe osiem odcinków zadebiutuje jesienią 2024 roku. Serial zakończy swoją emisję wraz z wyemitowaniem 293 odcinków.

Zaprzysiężeni to serial ukazujący trzypokoleniową irlandzką rodzinę policjantów strzegących prawa w Nowym Jorku. Frank Reagan jest komisarzem policji Nowego Jorku i zarządza zarówno wydziałem policji jak i swoją rodziną. Jest dyplomatą, zarówno w pracy jak i w rodzinie, zwłaszcza gdy ma do czynienia z polityką, z którą nie radził sobie jego pewny siebie ojciec Henry, gdy to on pełnił funkcje komisarza policji. Źródłem dumy i troski Franka jest jego najstarszy syn Danny, doświadczony, oddany rodzinie detektyw, weteran wojny w Iraku. Danny w rozwiązywaniu spraw stosuje wzbudzające wątpliwości praktyki. Jedyną kobietą w rodzinie Reagana jest Erin, Asystentka Prokuratora Okręgowego Nowego Jorku, która właśnie została samotną matką. Erin stara się być pomostem między braćmi i ojcem. Jamie jest najmłodszym z rodziny Reganów. Niedawno studiował prawo na Harvardzie i jest "złotym chłopcem" w rodzinie. Jednak również Jamie nie oparł się rodzinnej tradycji, i postanowił pójść w ślady swoich najbliższych i zostać policjantem.

W rolach głównych występują Tom Selleck, Donnie Wahlberg, Will Estes, Bridget Moynahan i Vanessa Ray.

