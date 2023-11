NBC kończy serial ''La Brea''. Trzeci sezon będzie ostatnim 0

Stacja NBC ogłosiła, że trzecia seria serialu science fiction La Brea będzie ostatnią. Serial zakończy się skróconym sezonem składającym się z zaledwie sześciu odcinków, którego premiera odbędzie się 9 stycznia.

Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda, Nicholas Gonzalez i Chike Okonkwo występują w serialu, który rozpoczął się od otwarcia ogromnej dziury krasowej w Los Angeles, wciągając ludzi i budynki do tajemniczej i niebezpiecznej, pierwotnej krainy, niczym z jurajskiego parku, gdzie nie mają innego wyjścia, jak tylko połączyć siły by przetrwać i znaleźć drogę powrotną. La Brea to udana serialowa produkcja śmiało łącząca survivalowe wątki z fantastyczną poetyką.

Za La Brea odpowiada David Appelbaum, który jest scenarzystą i producentem wykonawczym. Serial produkuje Keshet Studios i Universal Television.

W naszym kraju produkcja ta dostępna jest w serwisie Canal+ i w Playerze.

Źrodło: Dark Horizons