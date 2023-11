Lionsgate planuje sequel horroru komediowego ''The Blackening'' 0

Ubiegłoroczny horror komediowy The Blackening zarobił na siebie wystarczająco, aby opłacało się realizować sequel, otrzymał także pozytywne opinie, mając ocenę 6/10 na IMDb. Studio Lionsgate i firma produkcyjna MRC oficjalnie ogłosili prace nad kontynuacją.

Lionsgate i MRC rozpoczęli rozmowy ze scenarzystami Dewayne Perkins i Tracy Oliver, a także producentem E. Brianem Dobbinsem w sprawie pracy nad nowym filmem. Obecnie nie jest jasne, czy reżyser filmu, Tim Story, będzie w to zaangażowany i czy którykolwiek z członków obsady oryginalnego filmu powróci.

The Blackening zarobił ponad 17 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 5 milionów. Zebrał także pozytywne recenzje od krytyków, którzy chwalili błyskotliwą historię filmu i świetną chemię pomiędzy aktorami.

Fabuła koncentruje się wokół grupy czarnych przyjaciół, którzy spotykają się ponownie na weekendowy wypad, by zostać uwięzionymi w chatce z pokręconym zabójcą szukającym zemsty. Zmuszeni do gry według jego zasad, przyjaciele szybko zdają sobie sprawę, że to nie jest żadna zabawa.

Film podważa schematy gatunkowe i stawia sardoniczne pytanie: jeśli cała obsada horroru to Czarni, to kto umrze pierwszy?

W The BLackening występują Antoinette Robertson, Dewayne Perkins, Sinqua Walls, Grace Byers, X Mayo, Melvin Gregg, Jermaine Fowler, Yvonne Orji i Jay Pharoah.

Źrodło: Variety