Tobin Bell w zwiastunie horroru ''The Cello'' o obłożonej klątwą wiolonczeli 0

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun ciekawie zapowiadającego się horroru The Cello opowiadającego o nadprzyrodzonych zjawiskach w postaci starej klątwy nałożonej na pewien muzyczny instrument. W jednej z głównych ról Tobin Bell, aktor znany z serii ’’Piła’’, w której to wciela się w postać Johna Kramera aka Jigsawa.

Utalentowany saudyjski wiolonczelista Nasser (Samer Ismail) aspiruje do tego, aby stać się kimś wielkim. Czuje jednak, że powstrzymuje go stary, zniszczony instrument, na którym jest zmuszony grać. Dzięki uprzejmości tajemniczego właściciela sklepu (Tobin Bell) wchodzi w posiadanie wspaniałej czerwonej wiolonczeli. Nowy instrument mocno inspiruje go zarówno do grania, jak i komponowania. Nasser nie zdaje sobie jednak sprawy, że instrument ten ma nikczemną przeszłość. Podczas przygotowań do ważnego przesłuchania w wybitnej filharmonii mężczyzna przekonuje się na własnej skórze, że przedmiot naznaczony jest wielowiekową klątwą. Nasser widzi starożytnego dyrygenta (Jeremy Irons) oraz towarzyszące mu cierpienie i śmierć bliskich mu osób. Teraz mężczyzna musi podjąć najcięższą decyzję w swoim życiu. Czy spełnienie jego marzeń jest warte horroru, jaki towarzyszy grze na tym doskonałym intrumencie?

Film wyreżyserował Darren Lynn Bousman (Piła II, Piła III i Piła IV). Pracował on na scenariuszu autorstwa Turki Al Alshikh. Obsadę uzupełniają Muhanad Al Hamdi, Elham Ali, Souad Abdullah, Mila Al Zahrani, Baraa Alem, Ghassan Massoud, Basheer Al Ghonam i Mohammed Altoyan.

Kinowa premiera The Cello 8 grudnia.

Źrodło: ComingSoon