''Muppetowa masakra'' anulowana po 1. sezonie przez Disney 0

Mający swoją premierę wiosną tego roku serial o popularnych postaciach znanych jako Muppety – Muppetowa masakra został anulowany przez włodarzy Disney’a po emisji zaledwie jednego sezonu.

Nie została podana żadna oficjalna informacja odnośnie powodu podjęcia takiej decyzji. Disney w ogóle jest tajemniczy jeśli chodzi o tą produkcję. Od emisji w maju tego roku nie doczekaliśmy się żadnych wieści na temat jego oglądalności.

Pierwszy i jak się okazuje ostatni 10-odcinkowy sezon Muppetowej masakry współtworzył Adam F. Goldberg. Podjęta przez streamer decyzja z pewnością jest dla niego ciosem, bowiem miał on w swoich planach dalsze rozwijanie uniwersum Muppetów.

45 lat rock and rolla za nimi, ale dopiero się rozkręcają. Ulubieńcy publiczności, Doktor Ząb i Elektryczna Masakra, ruszają w muzyczną podróż z ambitną producentką, Norą Singh. Chcąc uratować umierającą wytwórnię muzyczną, Nora namawia rockowy zespół do wydania ich pierwszej płyty. Legendarna (i mocno wyluzowana) ekipa – Dr Ząb, Floyd Pepper, Janice, Lips, Zoot i Zwierzak – zderzą się z dynamicznym światem branży muzycznej. Nie obędzie się bez wyzwań. Na szczęście Nora ma wsparcie Hanny, swojej siostry-influencerki, oraz superfana Masakry, Mooga. Przed nimi spotkania z największymi gwiazdami muzycznymi naszych czasów i masa przygód na drodze do platynowej płyty.

W ostatnim czasie na Disney+ Muppety były dość popularne, w 2020 roku zadebiutował serial Teraz Muppety!, a w 2021 roku wydany został godzinny odcinek specjalny Muppets Haunted Mansion.

Źrodło: Deadline