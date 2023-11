Melissa Barrera wyrzucona z ''Krzyku VII'' z powodu komentarzy na temat wojny w Izraelu 0

Siódma część filmu Krzyk można powiedzieć stanęła właśnie pod znakiem zapytania. Z obsady wyrzucona została Melissa Barrera, aktorka wcielająca się w Sam Carpenter, kluczową postać odświeżonej serii.

O jej zwolenieniu zadecydowała wytwórnia Spyglass i do tego zrobiła to bez konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za realizację filmu. Powodem usunięcia Barrery z Krzyku VII są jej liczne komentarze w sieci odnoszące się do trwającego konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyną.

Aktorka w swoich wypowiedziach wspiera Palestynę. W jednym ze swoich wpisów Barrera powiedziała, że Palestyna będzie wolna i dodała, że ona kobieta urodzona w Meksyku, również pochodzi z kraju skolonizowanego. Od tego czasu w swoich mediach społecznościowych wspiera Palestynę w jej działaniach. W innym poście zaś aktorka nazywa działania Izraela ludobójstwem. Wytwórnia Spyglass nie mogło wobec tych wypowiedzi przejść obojętnie, bowiem jak sama twierdzi prowadzi ona politykę, w której nie ma miejsca na podżeganie do nienawiści czy jakiekolwiek inne oskarżenia o ludobójstwo czy czystkę etniczną.

Teraz scenarzystów Krzyku VII czekają poważne zmiany. Jak uda im się wyjaśnić nieobecność Sam Carpenter w kolejnej części cyklu? Tego dowiemy się zapewne dopiero w trakcie premiery filmu.

Źrodło: One Take News