''Above the Below'' - Idris Elba znowu będzie walczył o przetrwanie 0

Idris Elba w ostatnim czasie walczył o przetrwanie na afrykańskiej sawannie goniony przez lwa ludożercę, teraz zaś będzie starał się wydostać z tonącej kapsuły. Aktor oprócz pojawienia się na ekranie w głównej roli, stanie także za kamerą '’Above the Below'’ od studia Lionsgate.

Idris Elba, ''Bestia''

Zdjęcia do filmu już się rozpoczęły. Mają one miejsce w Pinewood Studios. Elba stoi za kamerą wraz z Martinem Owenem mającym na swoim koncie film Najbardziej samotny chłopak na świecie. Zagra zaś u boku Caitlin FitzGerald i Hero Fiennesa Tiffina.

Wymieniona trójka aktorów wcieli się w astronautów, których kapsułę dotyka awaria podczas ich powrotu na Ziemię. Zbaczają oni z obranego kursu i całkowicie tracą kontakt ze światem zewnętrznym, będąc zdanymi tylko na siebie. Ich kapsuła wpada do oceanu i zaczyna tonąć. W tym momencie rozpoczyna się walka o przetrwanie.

Elba gra Jacksona, dowódcę misji kierującego zespołem. FitzGerald sportretuje Brooksa, silnego i zdeterminowanego drugiego pilota misji, natomiast Fiennes Tiffin wcieli się w Rhodesa, idealistycznego astronautę wyruszającego na swoją pierwszą misję.

Scenariusz został opracowany przez Future Artists Entertainment na podstawie oryginalnego pomysłu Martina Owena, a napisali go scenarzyści Elizabeth Morris, Matt Mitchell i Vicki Sargent.

Dla Elby Above the Below jest drugim filmem za kamerą, którego stoi. Jego reżyserskim debiutem jest kryminał Jamajczyk z 2018 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter