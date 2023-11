Amazon kasuje trzy seriale, wśród nich ''Z miłości'' 0

Amazon śladem innych platform czy telewizji również robi czystki w swoich programach. Aktualnie skasowane zostały trzy seriale, dwa po emisji jednego sezonu, jeden po dwóch seriach.

Swoich kolejnych epizodów nie doczekają się Z miłości, Koszmar Dolores Roach i Harlan Coben: Schronienie.

Z miłości to godzinny serial, łączący cechy dramatu i komedii, opowiadający o losach rodzeństwa, Lily i Jorge Diazów oraz ich rodziny. Przeżycia bohaterów śledzimy podczas najbardziej szczególnych dni w roku – świąt. Poszukując miłości, Diazowie spotkają na swojej drodze wiele na pozór niezwiązanych ze sobą osób. Produkcja ta zadebiutowała w 2021 roku i doczekała się dwóch sezonów.

Z kolei Koszmar Dolores Roach opowiada o niesłusznie skazanej na 16-letnią odsiadkę Dolores Roach (Justina Machado), która wraca do odmienionych przez gentryfikację Washington Heights. Nawiązuje ponownie relację z dawnym kumplem, popalającym trawę Luisem, który pozwala jej mieszkać i masować w piwnicy swojego sklepu z pierożkami. Ta nowa stabilność szybko zostaje zagrożona, a Dolores „Magiczne Dłonie” musi robić straszne rzeczy, żeby przetrwać. Premiera serialu miała miejsce w lipcu tego roku.

Zaś serial Harlan Coben: Schronienie opowiada historię Mickeya Bolitara, który po nagłej śmierci ojca rozpoczyna nowe życie w Kasselton w stanie New Jersey. Tam szybko zostaje wplątany w tajemnicze zniknięcie nowej uczennicy w jego szkole, Ashley Kent, co prowadzi do odkrycia niewyobrażalnych sekretów w spokojnej społeczności na przedmieściach. Z pomocą swoich przyjaciół, wynalazczej Spoon i tajemniczej Emy, Mickey odwraca senną fasadę Kasselton, by odsłonić mroczne podziemia, które mogą kryć odpowiedzi na dziesięciolecia zaginięć, zgonów i legend… a być może nawet na jego własną skomplikowaną rodziną historię. Serial ten zadebiutował w sierpniu tego roku.

Powody kasacji tych trzech produkcji nie zostały oficjalnie ujawnione. Być może miały na nie wpływ tegoroczne strajki, a być może ciągłe obniżanie kosztów produkcji w Hollywood.

Źrodło: Deadline