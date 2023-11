''Dziewczyna influencera'' - powstał film o mrocznych sekretach polskich influencerów 0

W przyszłym roku do naszych kin wejdzie polski film o gwiazdach internetu. '’Dziewczyna influencera'’ to pierwsza rodzima produkcja traktująca tylko o tej tematyce. W głównych rolach zobaczymy Olgę Kalicką, Joannę Koroniewską-Dowbor i Mateusza Banasiuka oraz grupę autentycznych influencerów. W sieci zaprezentowane zostały pierwsze zdjęcia z planu filmu.

W głównej roli Karina Rezner, młoda studentka wrocławskiej szkoły teatralnej. Partnerować jej będą oprócz wcześniej wspomnianych Michał Piróg i Rafał Królikowski. Z prawdziwych influencerów na ekranie zobaczymy Wojtka Golę, Mrs. Lillyy, Grupę 6IXTEEN, Barbarę Sarah Szczypiór ’’Barbeliciouss’’, Annę Marię Olbrycht i Kevina Lutolfa.

Rezner wciela się w wschodzącą gwiazdę internetu Zosię znaną w sieci pod pseudonimem Just Sophie. Dziewczyna odkrywa, że jej chłopak Komfi, znany youtuber, ma romans. Kiedy zdrada wychodzi na jaw i trafia na pierwsze strony brukarskich portali, Zosia postanawia przyjąć ofertę od Violi i wraz z nią udać się z zagraniczną podróż za pieniądze sponsorów. Odwiedzając ekskluzywne kurorty na Cyprze, Ibizie, Malcie, Grecji i we Włoszech walczy o zasięgi i uwagę fanów. Udaje się jej zdobyć dużą liczbę followersów i dołącza do elity. Niestety jednak miłosna afera z jej byłym chłopakiem nie ucichła, a wręcz przybrała na sile, gdy ten związał się z seksowną fit-blogerką Paulą. O Violę zaś upomni się mroczna przeszłość. Kiedy pikantne szczegóły i skrywane sekrety wychodzą na jaw, Zosię czeka konfrontacja z trudną do zaakceptowania prawdą o środowisku, do którego tak bardzo pragnęła należeć.

Kiedyś porównywaliśmy się z kolegami i koleżankami z klasy. Teraz porównujemy się z całym światem. Oglądamy zdjęcia pięknych osób, często upiększone filtrami, w egzotycznych, rajskich lokacjach i wydaje nam się, że tak wygląda ich życie. I tak myślą nasze dzieci. 80 procent dzieci i nastolatków w Polsce chciałoby zostać influencerami. Ale bycie sławnym i używanie filtrów nie rozwiązuje żadnych problemów. A popularność ma także bardzo negatywne skutki. I to wszystko chciałem pokazać w tym filmie. Filmie o czasach, w których żyjemy mówi reżyser Szymon Gonera.

Premiera filmu Dziewczyna influencera 2 lutego 2024 roku.

Źrodło: PAP, Instagram