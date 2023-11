Nie będzie 2. sezonu anime ''Scott Pilgrim zaskakuje'' 0

Tydzień temu na Netflix zadebiutował anime Scott Pilgrim zaskakuje. Produkcja ta cieszy się dużym uznaniem, zyskując wiele pozytywnych recenzji. Niestety, ale wiemy już, że drugiego sezonu nie będzie.

Informację taką podali twórcy serialu Bryan Lee O'Malley i BenDavid Grabinski. Twierdzą oni, że nie należy spodziewać się drugiego sezonu. Projekt ten z góry przez producentów ustalony został jako serial limitowany.

Kochaliśmy to, co robiliśmy. Umieściliśmy tam wszystko. Nie mamy żadnych nowych pomysłów, wprowadziliśmy je wszystkie. Nigdy nie mówię nigdy, ale w tej chwili wydaje się, że potrzeba byłoby około 50 różnych cudów jednocześnie, aby mógł nastąpić kolejny sezon. Staraliśmy się stworzyć samodzielny jeden sezon powiedział Bryan Lee O’Maley.

Scott Pilgrim zaskakuje zebrał mnóstwo pozytywnych recenzji uzyskując 98% ocen od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes i 87% od widzów.

Fabuła serialu opowiada nam fantastyczno-romantyczną historię, w której to żyjący beztrosko basista Scott Pilgrim zakochuje się w pewnej dziewczynie. To oszałamiająca Ramona Flowers, której poznanie wywraca jego życie do góry nogami. Aby ją zdobyć czeka go nie lada zadanie. Musi stawić czoła jej siedmiu złym ex-chłopakom. A to dopiero początek komplikacji…

Źrodło: Dark Horizons