W sequelu Soku z żuka angaż otrzymał Willem Dafoe , który podczas Marrakech Film Festival zdradził parę szczegółów na temat postaci jaką odgrywa. Wciela się on w policjanta z zaświatów.

Dla Dafoe to pierwszy występ w tej serii, podobnie jak dla Jenny Ortegi, Justina Therouxa i Monici Bellucci. Zaś do swoich ról z pierwszego filmu powracają Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara.