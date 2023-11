''The Boys: Mexico'' - to może być nowy spin-off ''The Boys'' od Amazona 0

Po niezwykle udanym debiucie spin-offu The Boys Pokolenie V, włodarze serwisu Amazon Prime Video mają w swoich planach kolejną produkcję, która rozszerzy zapoczątkowane w 2019 roku uniwersum. Akcja kolejnego serialu rozgrywać ma się w Meksyku.

Projekt otrzymal tytuł The Boys: Mexico. Wśród jego twórców są Diego Luna i Gael Garcia Bernal, którzy rozważają także przyjęcie ról w serialu, jednak nie głównych, a tych pobocznych. Scenariusz spin-offa napisać ma Gareth Dunnet-Alcocer, mający na swoim koncie Blue Beetle dla DC.

Jak na razie nie znamy żadnych szczegółów fabularnych The Boys: Mexico. Projekt ten jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Z pewnością otrzymamy więcej informacji, gdy będzie gotowy scenariusz, a platforma złoży na niego oficjalne zamówienie.

Jeśli serial dojdzie do skutku, to będzie on trzecim spin-offem The Boys. Pierwszym jest animowana antologia Chłopcy przedstawiają: Czyste zło, a drugim wspomniane już Pokolenie V, które to już otrzymało przedłużenie na drugi sezon.

Fabuła oryginalnego serialu opiera się na komiksach Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. The Boys to nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought.

