Borys Szyc jako detektyw Forst w pierwszej zapowiedzi serialu ''Forst'' 0

Netflix prezentuje pierwszą zapowiedź serialu Forst, którego fabuła opiera się na motywach powieści ’’Ekspozycja’’ i ’’Przewieszenie’’ Remigiusza Mroza. W głównej roli znany polski aktor Borys Szyc.

Kiedy Tatry stają się areną brutalnych morderstw, komisarz Forst (Borys Szyc) wkracza do akcji. Działając wbrew procedurom, z pomocą dziennikarki Olgi Szrebskiej (Zuzanna Saporznikow), odkrywa spisek sięgający korzeniami II Wojny Światowej.

Scenariusz serialu napisali Agata Malesińska i Jacek Markiewicz. Za kamerą stanął Daniel Jaroszek. Zdjęcia do Forsta powstawały na Słowacji, w Zakopanem, Nowym Targu i Warszawie.

Premiera serialu w 2024 roku. Dokładna data zostanie dopiero ustalona.

Forst to pierwsza ekranizacja powieści Mroza zrealizowana przez Netflix. Dotychczas ukazały się Behawiorysta, Chyłka i Wotum nieufności. Do dwóch pierwszych prawa nabył TVN, do trzeciej Polsat.

Źrodło: Netflix