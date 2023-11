''Ted'' - pierwsza zapowiedź serialowego prequela od Peacock 0

Platforma Peacock prezentuje pierwszy materiał wideo promujący komediowy serial ’’Ted’’. Produkcja ta jest prequelem filmowej serii o pluszowym misiu imieniem Ted, który potrafi mówić. Głosu tytułowemu bohaterowi ponownie udzieli Seth MacFarlane.

Materiał wideo daje nam pierwsze spojrzenie na młodszego Johna Bennetta i jego misia imieniem Ted, którzy razem przechodzą przez szkołę średnią i wpadają w różnego rodzaju nieszczęścia. Te związane są zarówno z niewinnymi nastoletnimi psotami, jaki i narkotykami oraz seksem.

W Johna Bennetta w serialu wciela się Max Burkholder. W filmach grał go Mark Wahlberg. Rodziców Johna portretują Alanna Ubach i Scott Grimes.

Serial ma być podobny tonem do obu filmów, a więc będzie rubasznie, wulgarnie i śmiesznie. MacFarlane twierdzi, że choć to produkcja telewizyjna to w żaden sposób jakością odbiegać nie będzie od pełnometrażowych produkcji. Serial Ted podobnie jak filmy będzie komedią z oceną R.

Premiera 10-odcinkowego serialu Ted zaplanowana jest na 11 stycznia 2024 roku.

Ted z 2012 roku to jak do tej pory drugi najbardziej dochodowy film komediowy posiadający kategorię wiekową R. Zarobił on ponad 550 milionów dolarów na całym świecie.

Źrodło: Peacock