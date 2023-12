Gwiazdy kina na plakacie filmu "Fuks 2" 0

kadr z filmu "Fuks 2"

Niebezpieczni gangsterzy, piękne kobiety, romantyczni mężczyźni, aplikacje randkowe, wielkie pieniądze i przekręt stulecia, a do tego – brawurowe sceny akcji, emocjonująca fabuła, zabawne dialogi i zaskakujące twisty. Tego wszystkiego można spodziewać się po „Fuksie 2”. To film, który przypadnie do gustu nie tylko fanom pierwszej części, ale także młodemu pokoleniu, które nie wie, jakiego fuksa miał ćwierć wieku temu Aleks Bagiński. Mężczyzna, chcąc odciąć się od swojego ojca, przyjął panieńskie nazwisko swojej matki. W Fuksie 2 jest już więc Aleksem Stawińskim. Jak się okazuje – lata lecą, a pewne rzeczy się nie zmieniają. Historia lubi kołem się toczyć. Coś o tym wiedzą Aleks i jego syn Maciek. Panowie są niezbitym dowodem na to, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Obaj są uczuciowi, zwariowani, szukają miłości i… regularnie pakują się w kłopoty.

plakat filmu Fuks 2

Premiera komedii gangsterskiej Fuks 2 już 12 stycznia 2024 r.

Źrodło: Dystrybucja Mówi Serwis