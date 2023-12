Ujawniono datę rozpoczęcia produkcji 2. sezonu "The Last of Us" 0

Twórca serialu The Last of Us, Craig Mazin, ujawnił, kiedy rozpocznie się produkcja drugiego sezonu przebojowego postapokaliptycznego dramatu HBO.

fragment plakatu serialu "The Last of Us"

Prace na planie ruszą 12 lutego 2024 roku. Teraz, gdy strajki w Hollywood już się zakończyły, wznowiono produkcję wielu seriali. Dokładne okno premiery drugiego sezonu The Last of Us pozostaje w tej chwili nieznane, biorąc pod uwagę, że produkcja jeszcze się nie rozpoczęła. Ale skoro Mazin potwierdził datę rozpoczęcia, to tylko kwestia czasu, zanim fani serialu będą mogli w końcu poznać datę premiery długo oczekiwanego drugiego sezonu serialu o zombie, w którym grają Pedro Pascal i Bella Ramsey.

Co więcej, biorąc pod uwagę, że produkcja serialu rozpocznie się w lutym 2024 r., premiera najprawdopodobniej nastąpi w 2025 r.

Przypomnijmy, że historia przedstawiona w The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

Źrodło: comingsoon.net