Powojenna Japonia stoi w obliczu nowego zagrożenia w finałowym zwiastunie "Godzilla Minus One"

Toho International zaprezentowała ostateczny zwiastun nadchodzącego filmu o Kaiju Godzilla Minus One. To pierwszy film Toho o Godzilli od premiery Shin Godzilla w 2016 roku. Wyreżyserowany przez Takashiego Yamazaki film trafi do amerykańskich kin 1 grudnia.