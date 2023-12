Zapowiedź filmu"Będzie lepiej" komedii od twórców przebojowych "Nietykalnych" 0

Olivier Nakache i Éric Toledano, twórcy przebojowych francuskich Nietykalnych, powracają z komedią o dwóch takich, co żyli ponad stan i zadłużyli się po uszy. Zobaczcie zwiastun Będzie lepiej.

kadr z filmu "Będzie lepiej"

Zwabieni perspektywą darmowej wyżerki Albert i Bruno wbijają na spotkanie aktywistów klimatycznych, gdzie poznają bezkompromisową Cactus. To dzięki niej zrozumieją, że wszystko, co w życiu najważniejsze, jest także za darmo. Zbudowane z serii pomyłek Będzie lepiej to krzepiąca opowieść o spotkaniu dwóch odmiennych światów, urokliwy eko-romans i błyskotliwa satyra na współczesny konsumpcjonizm.

W filmie w komediowe role brawurowo wcielają się gwiazdy francuskiego kina – Noémie Merlant i Mathieu Amalric. Film portretuje świat, w którym chcąc coraz więcej, mamy coraz mniej. Twórcy przekonują jednak, że nigdy nie jest za późno, by zdobyć miłość, zyskać przyjaciół, zatroszczyć się o siebie nawzajem, a w życiowych porażkach dostrzec szansę na głęboką przemianę.

Film ma trafić do naszych kin 19 stycznia 2024 roku.

Źrodło: Gutek Film