Johnny Depp szatanem w nowym filmie Terry'ego Gilliama? 0

Utalentowany hollywoodzki filmowiec Terry Gilliam pracuje nas swoim nowym projektem. Chce do niego zatrudnić Johnny'ego Deppa. Aktor znany z roli ekscentrycznego pirata Jacka Sparrowa czy właściciela fabryki z czekoladą Willy’ego Wonka, miałby tym razem wcielić się w szatana.

''Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara''

Gilliam na swoim koncie ma wiele doskonałych filmów. Wśród tych najwyżej ocenianych wymienić można Las Vegas Parano, Sens życia wg Monty Pythona czy Żywot Briana. Jego ostatnim dziełem, które napisał i wyreżyserował jest Człowiek, który zabił Don Kichota z 2018 roku.

Podczas Red Sea Festival Film Gilliam poinformował, że pracuje nad kolejnym projektem. Opisał pokrótce jego fabułę, podał tytuł oraz zasugerował kogo widziałby w głównej roli.

Bóg unicestwia ludzkość, a jedyną postacią, która chce ją ocalić jest szatan, a szatana gra Johnny Depp. To prosta opowieść o Bogu unicestiwającym ludzkość za zniszczenie jego pięknego ogrodu jaki jest Ziemia. Szatan chce ocalić ludzkość, bowiem bez człowieka nie będzie miał pracy, a wieczne życie bez pracy go przeraża. Znajduje więc młodych ludzi i stara się przekonać Boga, że są oni nowymi Adamem i Ewą. To będzie świetna komedia powiedział Gilliam.

Film otrzymał tytuł The Carnival at the End of Days. Autorem scenariusza jest Gilliam wraz z Christopherem Brett Bailey'em.

Źrodło: Variety