Sequel filmu ''Pan życia i śmierci'' zacznie kręcić się w przyszłym roku 0

Ujawniono kiedy rozpoczną się zdjęcia do powstającego po prawie 20 latach sequela dramatu kryminalnego Pan życia i śmierci. Do roli Yuri Orlova powraca Nicolas Cage.

''Pan życia i śmierci''

Obecnie trwają poszukiwania odpowiednich lokacji do zdjęć, które to w większości powstaną w Maroku. Ekipa prace na planie rozpocząć ma w marcu przyszłego roku. Będzie ona bardzo liczna. Zdradzono, że liczba osób pracujących przy filmie będzie oscylowała w granicach 400 bądź 500, a same zdjęcia potrwać mają około 40 dni.

Próbujemy objąć zasięgiem cztery lub pięć krajów afrykańskich, takich jak Libia, Egipt, Senegal i Mali oraz kilka krajów na Bliskim Wschodzie, ale prawie wszystko znaleźliśmy w Maroku. Sama Casablanca jest tak różnorodna, że znajdziesz obszary wyglądające jak Senegal i inne, które są bardzo luksusowe, jak dzielnica Kalifornii, a jeśli szukasz miejsc, które wyglądają podobnie do Libii, Jemenu czy Syrii, można je znaleźć w Marakeszu i okolicach powiedziała Debbagh.

Do roli Yuri Orłowa, przebiegłego handlarza bronią powraca Nicolas Cage, który objął także stanowisko producenta. Angaż w projekcie otrzymał również Bill Skarsgard, który to wcieli się w syna Orlova.

W kontynuacji Yuri Orlov, najsłynniejszy handlarz bronią na świecie odkrywa, że ma nieślubnego syna Antona. Ten również znalazł się na przestępczej ścieżce, a jego celem jest przewyższenie dokonań ojca. Yuri stara się nawrócić syna, jednak ten ma za nic jego słowa. Co gorsza oprócz handlu bronią, Anton tworzy także grupę najemników mających włączyć się w konflikty na Bliskim Wschodzie. Film ukaże nam zaciekłą rywalizację międzypokoleniową, w której to ojciec i syn stają przeciwko sobie.

Źrodło: Variety