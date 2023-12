Audi vs. Lancia w zwiastunie filmu ''Race for Glory'' 0

Studio Lionsgate udostępniło pierwszy zwiastun filmu '’Race for Glory: Audi vs. Lancia'’. Materiał zapowiada produkcję ukazującą Nam rywalizację pomiędzy dwiema kultowymi markami samochodów.

Race for Glory: Audi vs. Lancia opowiada historię sporu pomiędzy Audi i Lancią podczas Rajdowych Mistrzostw Świata w 1983 roku. To poruszający dramat sportowy, który jak twierdzą producenci spowoduje, iż widz będzie się czuł jak za kierownicą i wyruszy w ekscytującą podróż.

Film wyreżyserował Stefano Mordini, a w rolach głównych występują Riccardo Scamarcio, Volker Bruch i Daniel Brühl, na podstawie scenariusza napisanego przez Filippo Bolognę, Stefano Mordiniego i Scamarcio. Mordini to reżyser i scenarzysta, który nie ma zbyt wielu filmów na swoim koncie. Z tych bardziej znanych wymienić możemy dramat Mechaniczną prowincję i komedię Niewierni znajdującą się na Netflix.

Premiera Race for Glory: Audi vs. Lancia będzie miała miejsce 5 stycznia 2024 roku w wybranych kinach, na żądanie i w wersji cyfrowej.

Źrodło: ComingSoon