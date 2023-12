Nicolas Cage myśli o końcu aktorskiej kariery 0

Nicolas Cage promując swój najnowszy film Dream Scenario, podczas udzielania jednego z wywiadów zapytany o dalszą aktorską karierę, powiedział że w planach ma jej zakończenie.

Taka odpowiedź bardzo zaskoczyła jego rozmówcę, bowiem w ostatnich latach Cage zagrał w wielu produkcjach i to do tego dość dobrych, w przeciwieństwie do jego wcześniejszych wyborów.

Cage twierdzi, iż prawdopodobnie zagra jeszcze w trzech bądź czterech filmach i odejdzie na zasłużoną hollywoodzką emeryturę. Nie wyklucza jednak brania ról w produkcjach serialowych. Po ponad 100 filmach na swoim koncie aktor twierdzi, że jest otwarty na wypróbowanie innych form aktorstwa, na przykład serialu telewizyjnego.

Czuje, że powiedziałem już to co miałem do powiedzenia w kinie. Myślę, że posunąłem się w stronę aktorstwa filmowego tak daleko, jak tylko mogłem. Planuje znacznie bardziej rygorystycznie podejść do procesu selekcji [w przypadku pozostałych projektów]. Chce się pożegnać w wielkim stylu powiedział Cage.

Aktor zasugerował także, że czuje iż pozostały mu czas powinien spędzić z rodziną. W rozmowie wspomniał o swoim ojcu, który zmarł w wieku 75 lat. Wykalkulował, że być może zostało mu około 15 lat życia i te lata chciałby w dużej mierze poświęcić rodzinie.

Cage w swoich najbliższych planach ma występ w horrorze Longlegs i kontynuacji filmu Pan życia i śmierci. Być może projekty te należą do tych, którymi Cage planuje pożegnać się z swoimi widzami. Czas pokaże.

