Jake Johnson i Anna Kendrick walczą o życie w zwiastunie komedii "Self Reliance"

Hulu w końcu wypuściło oficjalny zwiastun Self Reliance nadchodzącego debiutu reżyserskiego Jake’a Johnsona. Bohater bierze udział w reality show z ciemnej sieci, w którym kilku myśliwych będzie próbowało go zabić.

kadr z filmu "Self Reliance"

Kiedy słynny aktor Andy Samberg zaprasza mężczyznę w średnim wieku do limuzyny, jego nudne życie przybiera ekscytujący obrót. Johnsonowi oferuje się szansę wygrania miliona dolarów w reality show w ciemnej sieci, w którym mordercy z całego świata próbują go zabić przez 30 dni. Haczyk? Nie można go zabić, jeśli nie jest całkiem sam, co prowadzi go do zrekrutowania nietypowego zespołu, który pomoże mu przetrwać.

Self Reliance został napisany i wyreżyserowany przez Johnsona, który gra także główną rolę Tommy’ego. Dołącza do niego gwiazdorska obsada, w skład której wchodzą Anna Kendrick, Andy Samberg, Natalie Morales, GaTa, Emily Hampshire, Mary Holland, Christopher Lloyd, Boban Marjanović i Wayne Brady.

Producentami filmu są Johnson, Ali Bell i Joe Hardesty, a producentami wykonawczymi są Samberg, Akiva Schaffer i Jorma Taccone. Film będzie dostępny w streamingu 12 stycznia.

Źrodło: comingsoon.net