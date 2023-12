Serial animowany "Central Park" zakończy się na 3. sezonie 0

Apple TV+ oficjalnie zdecydowało, że nie przedłuża kontraktu na czwarty sezon serialu animowanego Central Park. Anulowanie następuje po ponad roku, odkąd serial prowadzony przez Josha Gada zakończył swój 13-odcinkowy trzeci sezon.

baner promujący serial "Central Park"

Serial to animowana komedia o rodzinie Tillermans, która mieszka i opiekuje się Central Parkiem. Owen jest kierownikiem parku, a jego żona Paige jest dziennikarką wychowującą swoje dzieci Molly i Cole w najsłynniejszym parku na świecie. Wszystko to próbuje zniszczyć Bitsy Brandenham oraz jej asystentka Helen. Kobiety planują jak sprawić by park przestał istnieć, a na jego miejscu powstały kolejne wieżowce.

Central Park został stworzony i wyprodukowany przez Loren Bouchard, Gada i Norę Smith. W animacji głosu użyczyli także Leslie Odom Jr., Titus Burgess, Emmy Raver-Lampman, Stanley Tucci, Daveed Diggs i Kathryn Hahn. Producentami wykonawczymi byli Regina Hicks, Sanjay Shah i Halstead Sullivan, a producentem był Kevin Larsen.

Źrodło: Variety