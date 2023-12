Będzie kolejna ''Czarownica'' z Angeliną Jolie w tytułowej roli? 0

Z nowego raportu opublikowanego w popularnej gazecie The Wall Street Journal wynika, że Disney pracuje nad trzecim filmem z serii Czarownica. Wiadomość ta stanowi część artykułu poświęconego nagrodzonej Oscarem aktorce Angelinie Jolie.

Z Artykułu wynika, że Jolie pracuje obecnie nad aż pięcioma projektami, a jednym z nich jest Maleficent 3. Pozostałe cztery to Kung Fu Panda 4, którego premiera planowana jest na marzec 2024 roku, film biograficzny o Marii Callas Maria w reżyserii Pablo Larraina, film szpiegowski Maude v Maude oraz dramat o pianiście z ALS Every Note Played.

Ostatnio Jolie można było zobaczyć na ekranie w filmie Marvela Eternals z 2021 roku oraz w Ci, którzy życzą mi śmierci Taylora Sheridana.

Aktora w udzielonym dla gazety wywiadzie zdradziła także coś, co może sugerować plan Jolie na rozstanie się z aktorstwem i Hollywoodem. Rozważa ona opuszczenie Los Angeles i przeprowadzkę do swojego domu w Kambodży, tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Aktorka zakochała się w tym kraju podczas kręcenia filmu Tomb Raider w 2000 roku. Powiedziała także, że jeśli miałaby dzisiejszą wiedzę, jak wiele należy poświęcić dla zawodu aktora, to „dzisiaj nie byłaby aktorką”.

Pierwszy film z serii Czarownica wyszedł w 2014 roku. Sequel zaś swoją premierę miał pięć lat później.

