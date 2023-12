Zwiastun ''Władców przestworzy'', serialu opowiadającego o 100. Grupie Bombowej 0

fragment plakatu promującego serial ''Władcy przestworzy''

Seria powstała na podstawie książki Donalda L. Millera pod tym samym tytułem, ze scenariuszem Johna Orloffa. Produkcja opowiadaja o żołnierzach 100. Grupy Bombowej ("Bloody Hundredth"), którzy przeprowadzają niebezpieczne naloty bombowe na nazistowskie Niemcy i zmagają się z z mroźnymi warunkami, brakiem tlenu i po prostu terrorem walki prowadzonej na wysokości 25 000 stóp. Ukazanie psychologicznej i emocjonalnej ceny, jaką zapłacili ci młodzi mężczyźni, gdy pomogli zniszczyć horror hitlerowskiej Trzeciej Rzeszy, stanowi sedno Masters of the Air. Niektórzy zostali zestrzeleni i schwytani; niektórzy zostali ranni lub zabici. A niektórym udało się dotrzeć do domu. Niezależnie od indywidualnego losu, na wszystkich odbiło to piętno.

W serialu występuje gwiazdorska obsada, na czele której stoją nominowany do Oscara Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle i Nate Mann, do których dołączają Raff Law, nominowany do Oscara Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook i Ncuti Gatwa. Za kamerą stanęli Cary Fukunaga, Anna Boden, Ryan Fleck, Dee Rees i Timothy van Patten.

Premiera tego miniserialu już 26 stycznia 2024 roku na platformie Apple TV+.

Źrodło: Apple TV+