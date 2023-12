Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"La Chimera" z Isabellą Rossellini i Joshem O'Connorem w kinach od 19 stycznia - zobaczcie zwiastun! 0

Alice Rohrwacher, jedna z najważniejszych współczesnych włoskich reżyserek, wraca w wielkim stylu. Do La Chimery swojego najnowszego filmu zaprosiła między innymi Josha O’Connora, Isabellę Rossellini oraz swoją siostrę Albę Rohrwacher.

W sieci pojawił się zwiastun do filmu, został on przygotowany specjalnie na polski rynek. Do obejrzenia poniżej.

Każdy ponoć ma swoją Chimerę. Coś, o czym marzy, ale nie może tego zdobyć. Dla grupy drobnych złodziejaszków rabujących okoliczne groby i handlujących archeologicznymi znaleziskami to chęć szybkiego wzbogacenia się. Oznaczałaby ona wybawienie od dalszej pracy. Arthurowi (Josh O’Connor) z kolei przypomina Beniaminę. Kobietę, którą kochał i stracił.

Mężczyzna łatwo się jednak nie poddaje i postanawia rzucić wyzwanie niemożliwemu. Nawet jeżeli oznaczałoby to błąkanie się po mitycznych zaświatach. W poszukiwaniu legendarnych zakopanych drzwi, pozwalających przekroczyć mu próg innej rzeczywistości, Arthur łączy siły z rabusiami. Oferuje im swój talent do wskazywania miejsc, gdzie znajdują się starożytne skarby, w zamian za to, że będą dla niego przekopywać okolicę. Tak rozpoczyna się niezwykła, pełna magii podróż w nieznane…

W kinach od 19 stycznia

Źrodło: Aurora Films