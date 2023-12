Ustalono początek prac na planie 5. sezonu ''Stranger Things'' 0

Tegoroczne strajki scenarzystów i aktorów jakie miały miejsce w Hollywood znacznie opóźniły prace nad wieloma oczekiwanymi produkcjami. Jedną z nich jest hitowy serial Netflix Stranger Things, który ma powrócić z finałowym, piątym sezonem. Wiemy już kiedy rozpoczną się prace na planie.

Pierwotnie aktorzy mieli rozpocząć zdjęcia w czerwcu, wtedy jednak przeszkodziły strajki. Teraz, gdy niedawno zostały one zakończone, wyznaczono datę rozpoczęcia produkcji. Będzie to początek stycznia. Mówi się o dacie 5 lub 8 stycznia. Gwiazdy serialu są już na miejscu, w Atlancie, gdzie znajdują się lokalizacje do piątego sezonu Stranger Things. Aktorzy do czasu rozpoczęcia prac na planie będą mieć przymiarki, wspólne czytanie scenariuszy, a reszta ekipy zajmie się przygotowaniami planów.

Akcja dzieje się w stanie Indiana, USA, w 1983 roku. W spokojnej, podmiejskiej dzielnicy ginie chłopiec. Przyjaciele, rodzina i policja zaczynają poszukiwania, jednak zaginięcie chłopca okazuje się być początkiem złożonej historii, której meandry są coraz bardziej zawiłe: w miasteczku nagle pojawia się dziwna dziewczynka niewiadomego pochodzenia, a trop śledztwa prowadzi do odkrycia tajnych eksperymentów rządowych. Czwarta seria zmusiła głównych bohaterów do zmierzenia się z demonem zwanym Vecną. Piąty sezon zakończy historię tego złoczyńcy.

Jak twierdzi odtwórca roli Jima Hoppera David Harbour, seria ta ma nas zaskoczyć swoim rozmachem.

Premiery finałowego sezonu nie doczekamy się jednak zbyt szybko. Sama produkcja ma potrwać około roku, potem postprodukcja. Tak więc debiutu nie spodziewajcie się wcześniej niż w drugiej połowie 2025 roku.

Źrodło: ComingSoon