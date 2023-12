Część druga, będąca adaptacją drugiej połowy powieści z 1965 roku, będzie kontynuacją przygód Paula Atreidesa (Timothée Chalamet) wraz z Fremenami toczącego wojnę odwetową na domu Harkonnen. Przed premierą nowej odsłony planowanej na marzec 2024 r. Villeneuve wyraził zainteresowanie nakręceniem trzeciego filmu, który będzie adaptacją kolejnej powieści Franka Herberta, Dune Messiah, choć projekt nie otrzymał jeszcze oficjalnego zielonego światła.

[Dune Messiah] jest właśnie pisany. Scenariusz jest już prawie gotowy, ale nie jest skończony. To zajmie trochę czasu… Mam marzenie o nakręceniu trzeciego filmu… Miałoby to dla mnie absolutny sens. Nie wiem dokładnie, kiedy wrócę do Arrakis. Może przedtem zrobię objazd, żeby uciec od słońca. Dla zachowania zdrowia psychicznego mógłbym zrobić coś pomiędzy, ale moim marzeniem byłoby po raz ostatni znaleźć się na tej planecie, którą kocham.

wyjawił Denis Villeneuve