Guy Pearce i Alex Pettyfer w horrorze o wampirach. Zobacz zwiastun ''Sunrise'' 0

Lionsgate prezentuje zwiastun swojego nowego horroru ’’Sunrise’’. Produkcja ta opowiada o nieumarłych żywiących się krwią, a więc o niezwykle popularnych w ostatnim czasie wampirach.

W rolach głównych występują Guy Pearce i Alex Pettyfer. Klimatyczny pełen akcji zwiastun ukazuje nam małe, wiejskie miasteczko nękane przez jakąś nieumarłą, przypominającą wampira istotę. Jego mieszkańcy mają też dziwny rytuał, co widać po fragmentach prezentujących ofiary przywiązywane do drzewa.

Poniżej plakat promujący horror:

W wiejskim miasteczku coś czai się, coś co patroluje zastępca szeryfa grany przez Pettyfera. Rzecz w tym, że trochę trudniej jest uporać się z problemem, gdy przyczyną jest wampir. Ciężko też jest, gdy miasto ma tajny pakt, w ramach którego regularnie karmi bestię ofiarami przywiązanymi do drzewa, a szeryf przekonuje się o tym w najgorszy możliwy sposób. Stwierdzenie, że w Sunrise rozpęta się piekło, jest w pewnym sensie oczywiste. Pytanie brzmi, jak mieszkańcom miasta uda się zakończyć klątwę, która, jak się wydaje, ciąży na nich od tak dawna. Pośród całego chaosu postać grana przez Pearce’a, Reynolds, wydaje się mieć własne pomysły na to, co zrobić z wampirem, jednocześnie skrywając pewne sekrety.

Za reżyserię filmu odpowiada Andrew Baird, reżyser teledysków, który następnie zajął się filmami krótkometrażowymi, aby potem przejść do pełnego metrażu. Sunrise to jego trzeci taki film po Zone 414 i Drodze donikąd. Scenariusz napisał Ronan Blaney. W obsadzie tego horroru są także Olwen Fouéré, Kurt Yaeger, Crystal Yu, William Gao, Forrest Bothwell, Richard Pettyfer, Riley Chung, Chike Chan i Teddy Parker.

Premiera Sunrise w kinach i na VOD 19 stycznia 2024 roku.

Źrodło: Collider