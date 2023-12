''Eddington'' - Christopher Abbott w obsadzie nowego filmu reżysera ''Bo się boi'' 0

Ari Aster, filmowiec który szturmem wbił się do Hollywood dzięki takim produkcjom jak Dziedzictwo. Hereditary i Midsommar. W biały dzień, kompletuje obsadę do swojego kolejnego projektu. Jego czwartym filmem będzie mroczny horror ’’Eddington’’, a angaż w nim otrzymał właśnie Christopher Abbott.

Christopher Abbott, ''Possessor''

Abbott dołączył do wcześniej ogłoszonych Joaquina Phoenixa i Emmy Stone. Phoenix już współpracował z Ari Asterem przy jego poprzednim filmie Bo się boi. Dla reszty to pierwsza współpraca z tym charakterystycznym filmowcem.

Fabuła Eddingtona znana jest nam tylko szczątkowo. Podobno akcja filmu rozgrywać ma się w trakcie jakiejś pandemii. Lindsay i Marc to para, której w Nowym Meksyku obok małego miasteczka Eddington, na drodze do Los Angeles skończyło się paliwo. Postanawiają udać się więc do jego mieszkańców. Ci początkowo serdeczni, nocą pokazują swoje oblicze. Wraz z zapadnięciem zmroku malownicza okolica zamienia się w koszmarne miejsce…

Abbotta kojarzyć możecie z horroru Brandona Cronenberga Possessor, a także z biograficznego dramatu Pierwszy człowiek. Zadebiutował on dobrze przyjętym thrillerem Martha Marcy May Marlene w 2011 roku.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w przyszłym roku.

