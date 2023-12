Zobacz zwiastun wizjonerskiej animacji „Chłopiec i czapla” 0

19 stycznia do polskich kin wejdzie film Hayao Miyazakiego Chłopiec i czapla. To poruszająca opowieść o nastolatku, który po śmierci matki przeprowadza się na wieś, gdzie poznaje mówiącą ludzkim głosem czaplę, która wprowadza go w magiczny świat. W sieci zadebiutował nowy zwiastun animacji od odpowiedzialnych za jej dystrybucję Młodych Horyzontów.

Po dekadzie przerwy Hayao Miyazaki – zdobywca Oscara i Złotego Niedźwiedzia, mistrz anime i współzałożyciel słynnego japońskiego Studia Ghibli, wraca z nowym filmem i kolejny raz nie zawodzi swoich fanów. Chłopiec i czapla to wizjonerska animacja, która zdobyła uznanie na całym świecie – szczególnie w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Francji.

Chłopiec i czapla to opowieść nie tylko o stracie i przemijaniu, ale także popis niczym nieograniczonej wyobraźni. Po stracie matki Mahito wraz z ojcem opuszczają Tokio i przeprowadzają się na wieś. Chłopak zdystansowany do nowej, otaczającej go rzeczywistości zaczyna odkrywać niezbadaną okolicę i dom. Pewnego dnia przypadkowo spotyka zagadkową, mówiącą ludzkim głosem czaplę siwą, która nieoczekiwanie staje się jego przewodnikiem. Ptak stopniowo pomaga mu rozwikłać tajemnicę życia, zabierając go do magicznego świata, które dzielą żywi i umarli. Tam, gdzie śmierć dobiega końca, a życie znajduje nowy początek.

Film wejdzie do naszych kin w wersji z napisami.

Źrodło: Next Film