Polski Instytut Sztuki Filmowej po raz kolejny zbadał preferencje widzów kinowych. Przedstawiamy raport z 5. fali badania ilościowego, który pokazuje interesujące zależności. Zapraszamy do lektury.

W pierwszym półroczu 2023 roku ponad połowa Polaków (53%) deklaruje, że chodzi do kina. Oznacza to pozytywną zmianę o 8 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego badania z 2022 roku. Wciąż jednak niemal połowa dorosłych Polaków (47%) nie była w kinie w ciągu ostatniego roku, co w porównaniu z początkiem 2021 roku (tylko 35%) jest znaczącą niekorzystną różnicą.

Koszt wizyty w kinie (cena biletu, przekąski, napoje) analizowany na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrósł do niemal 100 złotych. Oznacza to 40% podwyżkę w stosunku do 1 fali badania przeprowadzonej na początku 2021 roku. Widzów do częstszego odwiedzania kina zachęciłby bilet w średniej cenie 18zł.

Tylko co dziesiąty widz chodzi do kina w pojedynkę – seans to aktywność społeczna, na ogół udajemy się tam w 2-3 osoby. Czynnikiem znacznie zwiększającym prawdopodobieństwo wizyt w kinie jest posiadanie dzieci, ponieważ aż 63% rodziców deklaruje chodzenie do kina ze swoimi pociechami. Zabieramy dzieci zarówno na filmy dedykowane im (66%), jak i na produkcje familijne (56%). Jedynie 15% rodziców deklaruje, że w ogóle nie chodzi do kina z dziećmi.

Mimo, że ponad połowa widzów dostrzega jakościową różnorodność polskiego kina to nadal 40% z nich twierdzi, że woli pójść na film zagraniczny niż polski. Decyzje dotyczące wizyty w kinie w ogóle i wyboru konkretnego tytułu są racjonalne i przemyślane – ponad połowa widzów sprawdza recenzje filmu, na który zamierza się wybrać, jedynie co piąty widz wybiera seans spontanicznie.

Od czasów pandemii streaming na stałe zagościł w domach Polaków, stając się alternatywą zarówno dla telewizji linearnej, jak i dla wizyt w kinie. ¾ osób korzystających z platform streamingowych robi to intensywnie, tj. 2-3 razy w tygodniu lub częściej. Przewagi streamingu to elastyczność, jaką daje – „oglądam, ile chcę”. Ponad połowa widzów deklaruje, że zdarzyło im się zarwać noc na ulubiony serial.

W sytuacji, w której serwisy streamingowe oferują swoje usługi w przedziale cenowym 30-60 zł miesięcznie, kino zaczyna być postrzegane jako rozrywka zbyt droga i możliwa do zastąpienia.

Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (ze względu na płeć, wiek, wykształcenie oraz wielkość miejscowości i region) grupie Polaków w wieku 15+ lat w terminie od 15 lipca do 15 sierpnia 2023 roku. Jego pierwsza cześć dostępna jest TUTAJ.

Źrodło: pisf.pl