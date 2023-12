Zwiastun filmu ''Poskromienie złośnicy 2''. Magdalena Lamparska powraca do tytułowej roli 0

Netflix prezentuje zwiastun kontynuacji udanej romantycznej komedii w wykonaniu Anny Wieczur Poskromienie złośnicy. Ubiegłoroczny film nagrany w sercu naszych polskich Tatr stał się hitem platformy co szybko poskutkowało decyzją o sequelu.

fragment plakatu promującego film ''Poskromienie złośnicy''

Polskie Tatry są tak piękne, że nie warto z nich ruszać… nawet na chwilę. Po wydarzeniach z pierwszej części, życie Kasi i Patryka przypomina piękną, góralską bajkę. Wszystko jednak zaczyna się sypać, gdy Kasia udaje się na krótki wyjazd do Ameryki. Jej wyjazd z Zakopanego wywołuje lawinę wydarzeń, która poddaje ich związek ostatecznej próbie. Oboje podejrzewają się nawzajem o niewierność. Jakby tego było mało, sąsiedzi wciąż wtrącają się w ich prywatne sprawy…

W filmie Poskromienie Złośnicy 2 ponownie zobaczymy Magdalenę Lamparską, Mikołaj Roznerskiego, Tomasza Sapryka i Piotra Cyrwus oraz powitamy nowe postacie grane przez Piotra Nerlewskiego i Agatę Turkot. Za kamerę sequela nie powróciła jednak Wilczur. Reżyserią kontynuacji zajął się Filip Zylber. Scenariusz napisała Hanna Węsierska.

Premiera filmu 20 grudnia.

Pierwsza część opowiadała o losach Kasi, naukowczyni, która ze złamanym sercem powraca z Ameryki na Podhale, by zacząć od nowa. Tam jednak również nie ma spokoju. Jej chytry brat usiłuje przekonać ją do sprzedaży ziemi, a w celu przekonania Kasi do tego zatrudnia przystojnego nieznajomego.

Źrodło: Netflix