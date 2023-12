''Piła'' się nie kończy. Lionsgate podaje datę premiery ''Piły XI'' 0

To nie koniec. Jeśli myśleliście, że Piła X zakończy krwawą serię to byliście w wielkim błędzie. Studio Lionsgate zaledwie dwa miesiące po premierze dziesiątego filmu ogłosiło, iż jedenasty jest już w drodze. Produkcja ma nawet ustaloną datę premiery.

Na oficjalnym koncie studia na Instagramie pojawiła się grafika prezentująca trzy wersy składające się z rzymskich cyfr. To data premiery. Poniżej informacja, że gra będzie kontynuowana.

Piła XI według tej informacji zadebiutować ma 27 września 2024 roku, a więc dokładnie rok po premierze Piły X.

Data premiery to na razie jedyna pewna rzecz odnośnie sequela. Nie podano na tą chwilę nazwisk żadnych osób zaangażowanych w realizację projektu.

Akcja Piły X rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych i najkrwawszych części cyklu: "Piła I" i "II" Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina.

Piła X zaskoczyła zarówno widzów, jak i krytyków zyskując w większości pozytywne opinie, w odróżnieniu od poprzednich części cyklu, które nie były zbyt wysokich lotów. Film okazał się także sukcesem kasowym, inkasując 107,7 miliona dolarów przy budżecie wynoszącym 13 milionów.

