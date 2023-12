Nicolas Cage na pierwszym zdjęciu z filmu ''The Surfer'' 0

Nicolas Cage w ostatnim czasie ma niezwykle dobrą passę i jest bardzo zapracowany. Aktor zakończył właśnie zdjęcia na terenie Zachodniej Australii do psychologicznego thrillera '’The Surfer''. W sieci pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie z filmu, na którym widać Cage'a w roli znajdującego się na skraju szaleństwa mężczyzny broniącego swojej 'własności' i honoru.

Opublikowana fotografia ukazuje nam bohatera odgrywanego przez Cage’a siedzącego w samochodzie. Wpatruje się on w trzymany w placach pocisk z wielkim zaskoczeniem wymalowanym na twarzy.

Cage otrzymał rolę mężczyzny, który powraca do swojego rodzinnego miasta w Australii, po tym, jak ułożył sobie życie w Stanach Zjednoczonych. Planuje odkupić swój rodzinny dom. Dzieciństwo spędził on na pewnej plaży, do której własność obecnie uzurpuje sobie lokalny gang surferów. Bohater upokorzony na oczach swojego nastoletniego syna postanawia nie dać za wygraną i wypowiada wojnę tym, którzy pragną kontrolować zatokę. W miarę eksalacji konfliktu stawka wymyka się spod kontroli, a całość powoduje, iż mężczyzna zaczyna znajdować się na skraju szaleństwa, zaś jego tożsamość staje pod znakiem zapytania…

The Surfer wyreżyserował Lorcan Finnegan mający na swoim koncie thriller science fiction Wiwarium. Scenariusz napisał Thomas Martin. Film nakręcony został w Yallingup w Zachodniej Australii. W obsadzie oprócz Cage’a znajdują się także Julian McMahon, Nicholas Cassim, Miranda Tapsell, Alexander Bertrand, Justin Rosniak, Rahel Romahn, Finn Little i Charlotte Maggi.

Data premiery filmu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Screenrant